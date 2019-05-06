ترامب: نؤيد "إسرائيل" 100% في مواجهة غزة

رام الله- وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة تؤيد تمامًا رد "إسرائيل" على وابل الصواريخ الذي أطلق عليها من غزة.

ودعا ترامب إلى إنهاء هجمات الفلسطينيين على"إسرائيل"، محذرًا أهالي قطاع غزة من أن مثل هذه الأفعال لن تحقق لهم أي شيء سوى مزيد من الشقاء.

وكتب ترامب عبر "تويتر: من جديد تواجه إسرائيل وابلا من الهجمات الصاروخية الدامية من قبل إرهابي جماعتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف: نؤيد إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها.

وكتب أيضا : إلى مواطني غزة.. تلك الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل لن تحقق لكم أي شيء سوى مزيد من الشقاء. أنهوا العنف واعملوا على تحقيق السلام.. فهو يمكن أن يحدث.

وشنت "إسرائيل" عدوانًا داميًا على قطاع غزة أدى لاستشهاد 29 مواطنًا بينهم ثلاثة نساء ورضيعتان وطفل وجنينان.

وردعت المقاومة على العدوان الإسرائيلي بصفت مكثّف على أهداف إسرائيلية في غلاف غزة ومدن عسقلان واسدود وبئر السبع وكريات ملاخي، ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين وجرح العشرات.

واستهدفت المقاومة بصاروخين موجهين آليتين عسكريتين إسرائيليتين شرق شمال القطاع ووسطه، وأصيبتا بشكل مباشر.

وعرضت المقاومة مقطعي فيديو يُظهران إصابة الآليتين بدقة، ولم يكشف الاحتلال عن حجم خسائره فيهما.