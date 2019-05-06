أعضاء من الكنيست: وقف إطلاق النار على غزة خطأً.. وإسرائيل لم تحقق أي إنجاز

وطن: بعد ساعات من قرار "إسرائيل" وقف إطلاق النار على جبهة قطاع غزة، وجه أعضاء كنيست من اليمين والوسط انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب سوء إدارته للمواجهة والخروج منها دون تحقيق أي إنجاز.

وبحسب مصادر عبرية، أكد عضو الكنيست "جدعون ساعر" قوله إن الموافقة على وقف إطلاق النار كانت خطأً، ولم يحمل القرار أي إنجاز لـ"إسرائيل".

فيما ذكر أن الفترة الزمنية بين الهدوء وجولات التصعيد قدتقلصت، والمنظمات الإرهابية في غزة تزداد قوة والمعركة لا يمكن منعها ولكنها تأجلت، على حد تعبيره.

في حين هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس قرار وقف النار، قائلًا إن "الحكومة فقدت قوة الردع".

وأضاف: قرابة 700 صاروخ أطلقت باتجاه دولة إسرائيل، قتل أربعة وأصيب الكثيرون، وكل ذلك نتيجة فقدان الردع.

في ذات السياق قال غانتس: " أن الأمور انتهت باستسلام آخر للابتزاز الحمساوي والمنظمات الإرهابية، وكل ما فعلته الحكومة هو الاستعداد للجولة القادمة".

ومع ذلك، دعا غانتس إلى استغلال الهدوء للتوصل إلى اتفاق سياسي يوصل الى إعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين في القطاع، وضمان الهدوء لفترة طويلة.

بدوره، دافع القيادي في حزب الليكود، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست آفي ديختر، عن قرار وقف النار، بدعوى أن حماس والجهاد يعرفان الثمن الذي دفعاه.

وزعم أن وقف إطلاق النار لم يأت من خلال استسلام "إسرائيل"، ولكنه جاء نتيجة لمعرفة فصائل القطاع بمدى قدرات الجيش.

وأضاف : حماس شاهدت جيدًا ما حصل في اليوم الأخير وزيادة الجيش من حدة هجماته وباختيار الأهداف وقوة الضربات.

أما رئيس بلدية "سديروت" ألون دفيدي وهو أحد أقطاب حزب الليكود، فهاجم هو الآخر قرار وقف إطلاق النار.

وقال: هناك مشكلة كبيرة في طريقة إدارة الأمور، وعدم حسم المعركة واستعادة قدرة الردع يفتح الباب أمام جولة جديدة بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتوصلت فصائل المقاومة والاحتلال لوقف لإطلاق النار فجر اليوم برعاية مصرية أممية، تلتزم "إسرائيل" بموجبه بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار.

وشنت "إسرائيل" عدوانًا داميًا على قطاع غزة يومي السبت والأحد أدى لاستشهاد 25 مواطنًا بينهم ثلاثة نساء ورضيعتان وطفل وجنينان.

وردت المقاومة على العدوان الإسرائيلي بقصف مكثّف على أهداف إسرائيلية في غلاف غزة ومدن عسقلان واسدود وبئر السبع وكريات ملاخي، ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين وجرح العشرات.

واستهدفت المقاومة بصاروخين موجهين آليتين عسكريتين إسرائيليتين شرق شمال القطاع ووسطه، وأصيبتا بشكل مباشر.