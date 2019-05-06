الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

رام الله- وطن: منعت سلطات الاحتلال 11 مواطنا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم الأحد بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الاثنين أن 7577 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 3204 مسافرين والقادمين 4373 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 11 مواطنًا.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة السابعة والنصف صباحا و حتى الساعة التاسعة والنصف مساء وفي كلا الاتجاهين.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا عن وجود تعديل في عمل المعبر خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مهنا في بيان إنه سيتم اغلاق معبر الكرامة خلال شهر رمضان من الساعة الخامسة والنصف مساءاً حتى الساعة الثامنة مساءاً على أن يعود العمل بعد ذلك حتى الساعة التاسعة والنصف مساء في كلا الاتجاهين طيلة أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن المعبر سيعمل الجمعة والسبت من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً في كلا الاتجاهين.