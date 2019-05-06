استطلاع وطن: 83% يعتقدون ان السلطة غير جادة بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني

رام الله- وطن للانباء: أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة وطن، أن أغلبية المصوتين يعتقدون أن السلطة الوطنية "غير جادة" في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.

ووجهت الوكالة عبر موقعها الالكتروني سؤالًا، جاء كتالي : "هل تعتقد أن السلطة الوطنية جادة في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".

وبحسب الاستطلاع، فأن 83% من المصوتين يرون ان السلطة غير جادة في اطبيق القرارات ، بينما اعرب 17% من المصوتين عن اعتقادهم بجديه السلطة الوطنية بتطبيق قرارات المجلسين.

وتعكس هذه النتائج عدم ثقة المصوتين بجدية السلطة في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، لا سيما ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير كان قد اتخذ قرارات في 2015 وجدد اتخاذها في 2018 وهي نفس القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في عام 2018، والتي تتمحور حول الانفكاك من العلاقة السياسية والاقتصادية والامنية مع اسرائيل، والتحلل من اي اتفاقيات مبرمة معها، لكن لم يطبق اي من تلك القرارات حتى اللحظة .

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في 22 نيسان/ابريل أن الحكومة مستعدة لتنفيذ كل شق يتعلق بها في قرارات المجلس المركزي والوطني.