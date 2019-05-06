صلاح لن يشارك في مواجهة برشلونة.. وهذه هي الأسباب

وطن: ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، أبلغ بأنه لن يشارك في مواجهة برشلونة غدا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن الإعلامي الرياضي برونو أليماني -الذي أكد الأسبوع الماضي غياب البرازيلي روبرتو فرمينيو عن التشكيلة الأساسية لمباراة الذهاب- أن قرارا اتخذ من قبل الكادر الطبي "للريدز" بالالتزام بقوانين ولوائح الاتحاد الإنجليزي للعبة، والتي تنص بأن أي لاعب يتعرض لإصابة قوية في الرأس يحصل على راحة لستة أيام كإجراء وقائي منعا لعدم تدهور الإصابة.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن الأطباء سيقدمون اليوم تقييما لحالة صلاح الصحية.

وتقول صحيفة "تيلغراف" إن فحوصا شاملة سيخضع لها اللاعب اليوم، وهي ما يؤكد أو يستبعد مشاركته في موقعة "الأنفليد" غدا الثلاثاء.

وفي حال تأكد غياب صلاح فستكون ضربة كبيرة لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب الذين خسروا مشاركة فرمينيو في مباراة الغد، التي كانوا يأملون تحقيق ريمونتادا تاريخية فيها وتعويض الثلاثية النظيفة التي خسروا بها نتيجة الذهاب، والتأهل للنهائي الثاني تواليا في المسابقة القارية الأم.

وكان صلاح وقع أرضا بعد تعرضه في الدقيقة 77 من مباراة ليفربول ونيوكاسل السبت الماضي لاصطدام قوي مع السلوفاكي مارتن دوربرافكا حارس مرمى "القطط السوداء"، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي لفريقه ونقله -على حمالة- خارج الملعب، واستبدال زميله البلجيكي ديفوك أوريغي به.

وانتهت المباراة بفوز الليفر 3-2 واقترابه خطوة إضافية من تحقيق حلمه في الفوز بلقب البريميرليغ الذي غاب عن خزائن الفريق منذ 29 عاما.