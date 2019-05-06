وثيقة | مؤسسة الضمان تهني خدمات غالبية موظفيها

وطن: قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي إنهاء خدمات غالبية موظفيها اعتباراً من تاريخ 1 حزيران/يونيو 2019، مع الإبقاء على خمسة موظفين فقط على رأس عملهم في المؤسسة.

وجاء في نص الكتاب الموجه إلى موظفي وموظفات مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل رئيس مجلس الإدارة، نصري أبو جيش، أن سبب إنهاء خدمات الموظفين والموظفات تم استناداً لقرار الرئيس بوقف القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016، واستناداً لقرار مجلس الإدارة بالخصوص والمعتمد من قبل مجلس الوزراء، وعملاً بأحكام قانون العمل المعمول به، والأسباب المالية التي تمر بها المؤسسة.