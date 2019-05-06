الناطق باسم الحكومة: العداون على غزة سيقود مقترفيه لمحكمة الجنايات الدولية

وطن: قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هي جرائم حرب ستقود مقترفيها عاجلاً أم آجلاً لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضاف ملحم خلال اعتصام لنقابة الصحفيين ووزراتي الإعلام والثقافة أمام مبنى الأمم المتحدة، احتجاجا على العدوان الأخير أن " قطاع غزة يتعرض منذ يومين لقصف إسرائيلي بالطائرات والبوارج والمدافع، وسقط الشهداء تحت ركام المباني من نساء وشيوخ واطفال، ونتنياهو يريد أن يكفر فساده وفضائحه ليعلي عرش اسرائيل على حساب دم الفلسطينيني" وذلك في إشارة إلى مساعي نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي.

وبلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة حتى فجر اليوم الاثنين، 29 شهيدًا، واصابة 160 آخرين، في الوقت الذي دخل فيه اتفاق وقف اطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال حيز التنفيذ، مشروطا بالتنفيذ المتبادل وبالتزامن وبشرط تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وقد شارك في الاعتصام الذي بدأ الساعة الواحدة، ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من الصحفيين والمثقفين والوزراء، وعلت هتافات تتطالب بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.