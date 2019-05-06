بسبب اختباء القاضي في ملجأ.. الاحتلال يؤجل محاكمة والدة الشهيد أشرف نعالوة

وطن: أجلت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم"، محاكمة الأسيرة وفاء مهداوي (54 عامًا) من طولكرم لعشرة أيام، لعدم وجود القاضي.

وذكرت مصادر إعلامية ومحلية، أن العائلة أُبلغت بتأجيل الجلسة حتى يوم الأربعاء 15 أيار/مايو الجاري، لأن القاضي يريد دراسة ملف القضية إذ كان مشغولاً في الأيام الماضية بسبب وجوده في الملجأ بسبب الحرب.

وكان متوقعًا الإفراج عن مهداوي، اليوم الإثنين، بعدما مددت المحكمة اعتقالها عدة مرات سابقًا آخرها كان يوم الأربعاء الماضي (1 أيار) بسبب خلل في الملف، وهي معتقلة منذ تاريخ 17 تشرين أول/أكتوبر 2018.

والسيدة مهداوي، هي والدة الشهيد أشرف نعالوة الذي اغتاله جيش الاحتلال في نابلس قبل شهور.