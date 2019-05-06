أوجلان يدعو "قوات سوريا الديمقراطية" إلى تفادي الصراع مع تركيا في سوريا

وطن: في بيان قرأه اثنين من محامي، عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا، إن أوجلان دعا اليوم الاثنين قوات سوريا الديمقراطية إلى السعي لحلول في سوريا بأساليب أخرى غير الصراع.

وأضاف المحاميان أنه دعا أيضا قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات "حماية الشعب الكردية"، إلى أن تضع في الحسبان الحساسيات التركية في سوريا، وأن تأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية في سوريا.

وقرأ المحاميان البيان في مؤتمر صحفي وقالا إنه سُمح لهما بلقاء أوجلان لأول مرة منذ يوليو تموز عام 2011.

يذكر أن أوجلان مسجون بجزيرة "إمرالي" في تركيا منذ عام 1999.