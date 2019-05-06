أردوغان يطلب مساعدة حلف "الناتو" لمواجهة مصر بالبحر المتوسط

وطن: في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال جلسة لمجلس الناتو للحوار في المتوسط، قال الرئيس التركي أردوغان إن حقوق تركيا لتنفيذ عملية الحفر في البحر ليست قابلة للنقاش، مضيفا: "نتطلع أن يحترم الناتو حقوق أنقرة".

وأضاف أردوغان: "ننتظر من أصدقائنا في الناتو التصرف بما يتلاءم مع روح الحلف والقيم التي أسس عليها".

وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا عزمها تنفيذ أعمال تنقيب عن الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.

وفي خطوة أثارت انتقادات شديدة من قِبل اليونان مصر، وجهت تركيا إلى المنطقة سفينة حفر، تتواجد هناك منذ صباح السبت الماضي. فيما حذرّت مصر من "انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط".