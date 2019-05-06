"أفنى حياته مناضلا مبدئيا ومدافعا صلبا عن حقوق أبناء شعبنا العادلة".. حزب الشعب ينعى المناضل رباح مهنا

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقائد الوطني، الرفيق رباح مهنا، الذي وافته المنية اثر صراع طويل مع المرض.

وقال حزب الشعب في بيان نعي رسمي صدر عنه، إن الرفيق الراحل مهنا، أفنى حياته مناضلاَ مبدئياَ ومدافعاَ صلباَ عن حقوق أبناء شعبنا العادلة، ومنحازاَ لقضايا الفقراء والعمال والكادحين، ومناصراَ بكل ثبات لقضايا المرأة، فلم تخطيء بوصلته قيم اليسار الثورية، ولم تثنيه كل الصعاب عن التزحزح قيد أنملة عن الفكر والمبادئ التقدمية التي آمن بها، وقضى حياته مدافعاَ عنها دون تردد.

وأضاف البيان: "إن حزب الشعب الفلسطيني إذ ينعى القائد الوطني التقدمي مهنا، ويتقدم بخالص التعزية والمواساة لرفاقنا في قيادة وكوادر الجبهة الشعبية، ولذويه ولعموم أبناء شعبنا، فإنه يؤكد بأن مسيرة رفيقنا الراحل ستبقى نبراساَ يهتدي به كل أبناء شعبنا الأحرار، إلى أن يحققوا أهدافهم في الحرية والاستقلال والعودة، وإقامة مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم والمساواة".