حماس: بيان الأمم المتحدة حول العدوان على غزة صادم ويساند الاحتلال

وطن: وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بـ "الصادم".

وقالت الحركة في بيان لها مساء الاثنين، إن البيان لم يعكس فقط انحيازًا للموقف الإسرائيلي، بل مساندة لموقفه العدواني.

وأوضحت أن البيان أغفل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال يوم الجمعة الثالث من مايو بقتل الأطفال المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، ثم اغتيال اثنين آخرين.

وأكدت حماس أن تلك الجرائم استدعت ردًا لقوى المقاومة على العدوان، مشددة بالقول "لم نبادر إليه بل دفاعًا عن النفس".

وأضافت: "تغافل البيان عن أن الاحتلال في عدوانه الأخير قتل ٢٨ أغلبهم من المدنيين، وجرح أكثر من 200 وهدم أكثر من ٥٠٠ منزل ومنشأة مدنية".