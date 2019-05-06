مقتل توفيق زهر في جريمة إطلاق نار في الناصرة

الناصرة- وطن: قُتل رجل في الخمسينيات من عمره، ظهر اليوم الإثنين، جرّاء جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، أسفرت عن إصابة شخص آخر أيضا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن ملثما أطلق عيارات نارية صوب محل تجاري في الشارع الرئيسي (بولس السادس) قرب منطقة ديانا، ما أدى إلى إصابة شخصين، توفي أحدهما بعد فترة وجيزة على إثر إصابته بجروح حرجة، ويُدعى توفيق زهر.

وتُشير معلومات أولية إلى أن الضحية زهر، لم يكن هو المستهدف في جريمة إطلاق النار، وإنما تواجده في المكان لحظة إطلاق الرصاص كان محض صدفة.

وشهدت المنطقة أزمة سير حادة، فيما تجمهر عدد من الناس بالمكان، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين بإطلاق النار.

(عرب 48)