غنام: سنراقب الأسواق خلال رمضان لضمان عدم التلاعب بالأسعار وجودة المنتج

رام الله- وطن: نفذت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، ووزراء الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والصحة د.مي الكيلة، والزراعة رياض العطاري، اليوم الإثنين جولة تفقدية لأسواق محافظة رام الله والبيرة، للتأكد من التزام التجار باشهار الأسعار وتقيدهم بالأنظمة والقوانين، والإطلاع على أوضاع السوق والوقوف على الجهود التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط السوق الداخلي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وشارك في الجولة مدير شرطة المحافظة العقيد طارق الحاج، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ورئيس غرفة وتجارة المحافظة عبد العطاري، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز الضابطة الجمركية، وحماية المستهلك.

وأكدت غنام على ضرورة التزام بالأسعار المحددة، مشيرةً إلى أن لجنة الصحة والسلامة التابعة للمحافظة، وبالشراكة مع جميع جهات الاختصاص ستواكب كافة التفاصيل ومتطلبات المواطنين وشكواهم وستراقب الأسواق لتضمن عدم التلاعب بالأسعار وجودة المنتج. مشيدة بالاجهزة الأمنية والشرطة التي تساهم في حفظ الأمن وتخفيف الأزمة المرورية.

وهنأت غنام التجار وشعبنا بمناسبة حلول الشهر الفضيل، مشددة على ضرورة زيادة العروض وتخفيض الأسعار لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، متمنية أن يعيده الله علينا وقد تحققت طموحاتنا باقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتحرر أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال .

بدوره قال الوزير العسيلي نعمل كفريق واحد ونسعى إلى تكريس الشراكة بين مختلف المؤسسات تنفيذا لسياسة الحكومة في تلمس احتياجات المواطنين ووضع الأسس المطلوبة لتحسين حياتهم".

واستعرض العسيلي، الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع شركائها للحفاظ على استقرار السوق وتلبية متطلبات المواطن في الحصول على سلعة وخدمات ذات جودة عالية، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسعار بحيث تكون في متناول الجميع.

من جانبها أكدت الوزيرة د.الكيلة حرص الوزارة على صحة المواطنين وأن الوزارة ستعمل الى جانب كافة الوزارات والشركاء من أجل تقديم خدمة أفضل لهم، مشيرة الى ضرورة التخفيف عن المواطن في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يعيشها شعبنا .

الوزير رياض العطاري من جهته أشار إلى أن وزارة الزراعة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتوفير اللحوم والخضروات والفواكه للمواطنين بأسعار مقبولة، مؤكداً على ضرورة دعم المنتج الوطني في مواجهة المنتجات الأخرى مشيراً إلى الخبرة التي اكتسبتها مؤسساتنا في ضبط السوق وتوفير سلع آمنة .

واستمع المشاركون في الجولة التي شملت العديد من المحال التجارية والملاحم، للمواطنين وانطباعاتهم حول الأسعار والأجواء المرافقة للشهر الفضيل، داعيين التجار إلى الالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها.