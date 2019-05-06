أبو عبيدة يكشف سر انتصار صواريخ المقاومة على منظومة "القبة الحديدية"

وطن: قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن كتائب القسام نجحت في تجاوز القبة الحديدية من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة.

وأضاف أبو عبيدة في بيان مقتضب، إن "كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلها القسام على خط المعركة نجحا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى الاحتلال ما أربك كل حساباته".

وكانت القناة الثانية العبرية قد قالت، اليوم الاثنين، إن "مقاتلي حركة حماس احتالوا على منظومة القبة الحديدية خلال الجولة الأخيرة من القتال وأضعفوا من فاعليتها من خلال إطلاق رشقات صواريخ كثيفة على مدن الجنوب الأمر الذي أربك المنظومة ولم يكن باستطاعتها مواجهة كل هذا العدد من الصواريخ".

وبينت القناة العبرية أن ذلك حصل رغم إحداث تطوير كبير على المنظومة لتمكينها من مواجهة عدد كبير من الصواريخ إلا أن حماس ركزت على هذه النقطة تحديدًا وأشغلتها برشقات صاروخية كبيرة لضمان عجزها.