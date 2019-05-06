"الأعلى للمرور" و"متطوعي الجلزون" ينفذان أنشطة رمضانية ضمن أسبوع المرور العربي

رام الله- وطن: نفذ المجلس الأعلى للمرور وبالتعاون مع فرقة متطوعي الدفاع المدني في مخيم الجلزون، قبيل الإفطار الأول من شهر رمضان المبارك، أنشطة للتخفيف عن الصائمين في الطرقات الرئيسية لمدينتي رام الله والبيرة، وبالتزامن مع فرق المجلس في كافة المحافظات.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن الأسبوع العربي للمرور الذي يمتد من ٤ لغاية ١٠ آيار من كل عام، تحت شعار "القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، والتي اشتملت على تنظيم الحركة المرورية للتخفيف على المواطنين، بالإضافة لتوزيع ملصقات توعوية بالسلامة المرورية، وتوزيع المياه والتمر للمسافرين.

وأشار مهدي حمدان من المجلس الأعلى للمرور، بأن المتطوعين الذين توجهوا بالتهنئة للمسافرين بمناسبة الشهر الفضيل، قاموا بعمل مشترك لضمان السلامة المرورية، بالإضافة للسلامة الاجتماعية التي تساهم بشكل كبير في الاستقرار المروري، بعد أن قاموا بتخفيف أعباء السفر عليهم، خاصة في هذه الأيام الحارة وبداية شهر الصوم.

وثمن حمدان هذه الجهود التطوعية العظيمة من الشبان، بالإضافة لدور مركبات السلامة على الطرق وقوات الشرطة الفلسطينية في الحفاظ على الأمن والأمان.

يذكر أن هذه الفعالية هي في إطار العديد من الفعاليات التي تحقق أهداف الأسبوع ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة وتعزيز الجوانب الإيجابية لدى سائقي المركبات وتوعية أفراد المجتمع من مخاطر الحوادث المرورية، وجاءت بتوجيهات من وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، والمهندس محمود الجيوسي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور.