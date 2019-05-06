التربية: 13 مدرسة تعرّضت لضرر كبير جراء العدوان

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، الاثنين 6 أيّار/مايو، عن حصيلة الأضرار في مرافقها جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، والتي بلغت (13) مدرسة تعرضت لضرر كبير.

وقالت الوزارة في بيانها، إنّ المدارس تعرّضت لتكسير نوافذ زجاجية وأبواب وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران، ووصول الرمال وشظايا الصواريخ للفصول وساحات المدارس.

وحسب الوزارة فإنّ المدارس المُتضررة جاءت بتوزيع (3) مدارس في مديرية شمال غزة، مدرسة واحدة في مديرية شرق غزة، مدرسة واحدة في مديرية غرب غزة، ومدرستان بمديريّة الوسطى، ومدرسة واحدة بمديرية شرق خانيونس و(5) مدارس في مديرية غرب خانيونس.

هذا وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد للعدوان الذي طال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهداف مختلف المجالات، ومنها الأطفال وطلبة المدارس والمباني المدرسيّة، وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.

من جانبه، طالب وكيل الوزارة زياد ثابت المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الممارسات الإجرامية، ووضع دولة الاحتلال أمام طائلة المُساءلة القانونيّة بهدف لجم قادته وإلزامهم احترام الشرائع والاتفاقيات المُوقّعة، والانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على قدسية التعليم وعدم المساس به.