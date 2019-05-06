فيديو | تضامناً مع غزة.. شبان يهتفون وسط رام الله "شو هالصمت المش معقول"

رام الله- وطن: اعتصم شبان وسط رام الله مساء اليوم، تضامناً مع قطاع غزة، ودعما واسنادا للمقاومة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تعرض له القطاع.

وحيا المعتصمون المقاومة التي استطاعت التصدي للعدوان والرد على جرائمه، وأشادوا بقصفها جنود الاحتلال.

وفي هتافاتهم انتقدوا التنسيق الأمني، والصمت على جرائم الاحتلال بالقول "يا مسؤول شو هالصمت المش معقول"، و"يلي قاعد في قطر هيّ غزة في خطر".

وادى العدوان إلى ارتقاء 29 شهيداً وإصابة المئات، وتدمير العديد من المباني، فيما ردت المقاومة بإطلاق مئات الصوارخ على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وقتل 4 مستوطنين.