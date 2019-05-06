أميركا: تهديد إيراني جدي وراء إرسال حاملة طائرات للخليج

وطن- وكالات: قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة بات شانهان إن قرار إرسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط إجراء احترازي ردا على تهديدات إيرانية جدية. بالمقابل، قال مجلس الأمن القومي الإيراني إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بشأن إرسال حاملة الطائرات لمياه الخليج تندرج ضمن الحرب النفسية.

وأضاف شانهان -في تغريدة على تويتر- أنه يدعو إيران إلى الكف عن جميع الاستفزازات، وأن الولايات المتحدة ستحمّل إيران مسؤولية أي هجوم على القوات أو المصالح الأميركية.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم إن بلاده لاحظت أنشطة إيرانية تؤشر على احتمال وقوع تصعيد، وأضاف أن هذا الأمر دفع واشنطن لاتخاذ إجراءات ملائمة على المستوى الأمني، أو على صعيد توفير خيارات أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرد على أي تطورات مستقبلية.

وصرح مسؤول أميركي لشبكة "سي أن أن" بأن التهديدات الإيرانية كانت موجهة إلى القوات البحرية والبرية الأميركية في المنطقة، وأضاف أن عمليات نشر حاملة الطائرات ومجموعتها الحربية تهدف على وجه التحديد إلى ردع أي أعمال عسكرية إيرانية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال أمس إن واشنطن سترسل حاملة الطائرات إلى منطقة عمل القيادة المركزية بمنطقة الخليج، وذلك في إطار الرد على عدد من مؤشرات التصعيد المقلقة والتحذيرات، في رسالة واضحة لإيران بأن أي هجوم على مصالح أميركا أو حلفائها سيقابل بقوة صارمة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي -المعروف بمواقفه المتصلبة تجاه طهران- إن "أميركا لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني. إلا أننا على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم سواء بالوكالة أو من الحرس الثوري الإيراني أو القوات النظامية الإيرانية".

بالمقابل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني كيوان خسروي إن تصريحات بولتون بشأن إرسال حاملة الطائرات لنكولن "تدخل في إطار الحرب النفسية"، وأضاف أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستحاول اختبار قوة القوات المسلحة الإيرانية.

وقال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم إن السياسات والتحركات الأميركية تعقد أوضاع المنطقة. وأضاف روحاني أن استهداف أميركا لصادرات إيران النفطية هدفه ضرب استقرار المنطقة وأمن شعوبها، داعيا دول المنطقة وخصوصاً الخليجية للتعاون سياسيا وأمنيا.

الحرس الثوري

وكان الحرس الثوري الإيراني هدد في آخر الشهر الماضي بإغلاق مضيق هرمز بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستلغي الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لثمانية مشترين للنفط الإيراني، ومطالبتها لهم بوقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو/أيار الحالي أو مواجهة عقوبات أميركية.

ونقلت قناة الجزيرة عن متحدثة باسم البنتاغون قولها إن حاملة الطائرات سوف تختصر مهمتها في منطقة عمليات الأسطول السادس والتي تتضمن البحر الأبيض المتوسط، لتنتقل إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس وضمنها منطقة الخليج في ضوء إعلان مستشار الأمن القومي بشأن تهديدات إيران.

ورفضت المتحدثة باسم البنتاغون الإفصاح إن كانت حاملة الطائرات ستمدد مهمتها في منطقة القيادة المركزية، والتي تشمل منطقة الخليج العربي.

المصدر : الجزيرة نت