إعلام الاحتلال ينشر "تفاصيل" وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة

وطن- وكالات: نشرت "كان 11" الإسرائيلية "تفاصيل" جديدة بشأن وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وبين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في الرابعة والنصف من فجر الإثنين.

وتضمنت التفاصيل الجديدة أن تسمح "إسرائيل" بإدخال 30 مليون دولار من أموال المساعدات القطرية لقطاع غزة في الوقت القريب.

كما جاء أن حركة حماس تلتزم بإلزام حركة الجهاد الإسلامي بوقف إطلاق النار التي يتهمها الاحتلال بأنها سبب التصعيد الحالي بهدف عرقلة التسوية.

وبحسب "كان 11" فسوف يتم تقليص المظاهرات قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، بحيث يبتعد المتظاهرون عن الحدود بهدف تجنب "العنف".

كما تضمنت الشروط وقف إطلاق البالونات الحارقة.

من جهتها تلتزم "إسرائيل" بفتح معابر قطاع غزة، وتوسيع منطقة الصيد البحري.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر فلسطينية أن التفاهمات تتضمن وقف إطلاق النار من قبل حركة حماس و"إسرائيل"، والتسهيلات التي تم الاتفاق عليها في التفاهمات السابقة، قبل الانتخابات، وبضمنها توسيع منطقة الصيد، وإدخال البضائع بكميات أكبر، واستمرار إدخال أموال المساعدات القطرية عن طريق الأمم المتحدة، ولم تتضمن وقف التظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة.

وبحسب الموقع، فإن "الإنجاز" الأكبر لحركة حماس هو الجاهزية الإسرائيلية لتجديد المحادثات بشأن المشاريع الإنسانية في قطاع غزة، وبضمن ذلك تحسين البنى التحتية لشبكتي الكهرباء والمياه.

(عرب 48)