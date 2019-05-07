كأس الاتحاد الآسيوي: هلال القدس يجدد فوزه على النجمة اللبناني

وطن: جدد هلال القدس فوزه على النجمة اللبناني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة بالسعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ونجح الهلال في قلب تأخره بهدف سجله لاعب "النجمة" علي حمام في الدقيقة 50، إلى فوز بهدفين سجلهما نجمه المتألق عدي الدباغ في الدقيقتين 77 و90 على التوالي، رغم النقص العددي في صفوف الهلال بعد طرد لاعبه علي نعمة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع هلال القدس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، في حين يتذيل النجمة اللبناني المجموعة بلا رصيد من النقاط. ويتصدر المجموعة الوحدات الأردني بـ10 نقاط، ويليه الجيش السوري ب9 نقاط.

وتختتم لقاءات المجموعة في الرابع عشر من شهر أيار الجاري، حيث يحل الهلال ضيفا على الوحدات في العاصمة الأردنية عمّان، في حين يلتقي الجيش مع النجمة في العاصمة البحرينية المنامة.

ويحتاج الهلال للفوز على الوحدات، وأن يتعثر الجيش أمام "النجمة" ليضمن صدارة المجموعة ويتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا من البطولة.

كما يملك الهلال فرصة التأهل كأفضل ثاني في المجموعات الثلاث، في حال نجح بالفوز على الوحدات، وخدمته نتائج المجموعات الأخرى.