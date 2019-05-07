3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير نور محمد شكري جابر(44 عامًا) من مدينة الخليل المعتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد 17 مرة، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال؛ وهو من قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

والأسير نور هو أحد المسئولين عن التجهيز لتنفيذ عملية زقاق الموت في الخليل والتي أسفرت عن مقتل 12 اسرائيليا وإصابة 16 منهم، ويعاني الأسير من مشاكل صحية ناتجة عن إصابات من جنود الاحتلال في قدميه، بالإضافة إلى آلام مستمرة في معدته.

و الأسير تميم نعمان تميم سالم (34 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وقضى 15 عامًا داخل السجون، وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

والأسير أحمد إبراهيم أسعد أبو علي (28 عامًا) من جنين المعتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن 14 عامًا وقضى 12 عامًا في السجون.