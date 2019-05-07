"القاهرة عمان" يعلن عن الفائز الثالث بالجائزة النقدية

رام الله- وطن: فاز المواطن محمود علي محمد كتانة، المدخر لدى الفرع الرئيس لبنك القاهرة عمان في طولكرم، بجائزة الأسبوع الثالث ضمن حملة البنك الجديدة على حسابات التوفير "كل أسبوع فرحة"، وقيمتها30,000 دولار.

وذكر كتانة، وهو عامل بناء داخل الخط الأخضر، أن خبر فوزه بجائزة بنك القاهرة عمان، فاق كافة توقعاته، مبينا أن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها بجائزة بنكية، وقال كتانة "لم أتوقع أن يأتي اليوم الذي أتلقى فيه اتصالا من البنك يبلغني فيه بنبأ الفوز بالجائزة، من هنا فعندما أخبرني كادر البنك بأنني ربحت الجائزة لم أصدق أول الأمر".

ولفت كتانة وهو أب لأسرة مكونة من زوجته وأبنائهما الأربعة، أنه يفكر في توظيف الجائزة لبناء منزل له في مسقط رأسه قرية النزلة الشرقية، وتابع: مثل هكذا جوائز في غاية الأهمية، لأنها تحدث أثرا بالغا في حياة الفائزين، عدا أنها تدخل البهجة في قلوبهم، من هنا فإنني أنصح الجميع إلى المسارعة إلى فتح حساب توفير لدى بنك القاهرة عمان.

وتعتبر حملة “كل أسبوع فرحة" واحدة من أكبر حملات الجوائز الخاصة بحسابات التوفير على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، وتشتمل على جوائز نقدية بقيمة 30,000 دولار، اضافة إلى قسائم شرائية أيضا بقيمة 2500 دولار من شركة أكرم سبيتاني وأولاده كل أسبوع، علاوة على سحب على سيارتي (BMW) سيتم الأول خلال حزيران المقبل، بينما سيجري الثاني خلال كانون أول 2019.

يذكر أن الحملة المقرر أن تتواصل حتى نهاية العام الحالي، تمنح العديد من المزايا لعملاء بنك القاهرة عمان، وتجسد مدى التزام البنك بمكافأة عملائه بأفضل صورة ممكنة، بما ينسجم مع تطلعاتهم ورغباتهم.