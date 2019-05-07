"كرم أبو سالم" مغلق لليوم الخامس

غزة- وطن: تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوب شرق قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع الجمعة.

هذا وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص في غزة بقرار الحكومة الاسرائيلية باستمرار اغلاق المعبر كرم أمام البضائع.

وذكرت في بيان صحفي أن الجانب الإسرائيلي سيسمح فقط بإدخال المحروقات عبر معبر كرم أبو سالم.

ويُعتبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة منذ عام 2007 بعدما فرضت اسرائيل حصارًا عليه وأغلقت كافة المعابر معه، ويعمل المعبر خمسة أيام في الأسبوع اعتياديًا، لكن سلطات الاحتلال تغلقه بين حين وأخر بذرائع أمنية واهية.