وطن تفتح الملف .. نقابة الاسعاف في الهلال الأحمر: الاستجابة لمطالبنا وإلا خدماتنا ستتوقف .. والجمعية الحل بالحوار

الغولة : الحل ليس بايقاف الخدمة، وانما بالحوار أو بالقانون

الغولة : تحتاج لموازنة، وما تقدمه الحكومة لا يوفر الخدمات التشغيلية

نقابة خدمات الاسعاف: نطالب بحقوقنا منذ اكثر عام...والأجدى البدء بالتقشف في الكماليات وليس الأساسيات

وطن: قال الناطق باسم نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر اسامة سويطي إنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة وشاملة اليوم الثلاثاء، تتمثل بوقف العمل بشكل كامل في خدمات الاسعاف، في حال لم يتم حل الأزمة، والتوصل إلى تفاهم مع جمعية الهلال الاحمر.

وتخوض النقابة منذ شهور عديدة خطوات احتجاجية ضد إدارة جمعة الهلال الأحمر، تطالبها بتطبيق التفاهمات التي تتمثل بتحقيق مطالبها.

وأوضح سويطي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري إن النقابة رفعت قائمة بالمطالب للجمعية من بينها إعطاء تمييز للدوام الليلي، وإعادة فتح ملف التقاعد، بعد انضمام الجمعية لهيئة التقاعد في العام 2011، مشيرا لتنكر الجمعية لحقوق العاملين قبل هذا العام.

وأشار سويطي إلى أن مطلب النقابة هو احتساب الأقدمية، حيث سيستفيد منه 50 ضابط اسعاف.

وتابع: قبل 3 شهور بدأنا في اعتصام وتدخلت وزارة العمل ونقابة عمال فلسطين، وتوصلنا لتفاهمات على 8 بنود على اساس البدء في تنفيذها، وحتى اليوم لم يطبق أي بند والتي كان من المفترض أن تكون منتهية في الأول من الشهر الجاري، بل على العكس اُتخذت اجراءات مضادة، وتم تقليص ساعات الدوام "الورديات" وعدد سيارات الاسعاف.

وأشار إلى ان النقابة تجري حورات وتفاهمات مع إدارة الجمعية منذ شهر حزيران من العام الماضي، لكن المفاوضات وصلت لطريق مسدود وتأزمت الامور.

وقال إن إدارة الجمعية تتحجج بـ "أزمة مالية" تنتقص من حقوقنا، وكان الأجدى البدء بالتقليص بالكماليات وليس الاساسيات، موضحاً أن النقابة تطالب تطبيق قانون العمل، أو العمل ضمن قانون داخلي ينظم العمل.

واكد أن سيارتي اسعاف فقط عملت أمس في محافظة الخليل، وكذلك الأمر في محافظة رام الله والبيرة، وهذا استهتار في حياة الناس، كما أن سيارات الاسعاف تعمل فقط من 9:00 صباحا، وحتى 2:30 ظهراً، والجمعية استعانت ببعض المتطوعين.

كما اكد سويطي على ان قائمة المطالب تتضمن بندين فقط يتعلقان بمطالب المسعفين، والاخرى تتعلق بتحسين خدمات الاسعاف وتطويرها وزيادة عدد السيارات.

الغولة: المطالب لا يمكن حلها بوقف الخدمة

وردا على ما قالته النقابة ، أكد إبراهيم الغولة مدير عام الإسعاف في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في اتصال هاتفي لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ان الموظفين "لم يعلنوا الاضراب، وانما هي خطوات احتجاجية وقد تصاعدت بشكل دراماتيكي كبير لا يرتقي لمستوى المطالب الموضوعة بل زادت عنها، وتلك المطالب كان يمكن حلها بالحوار أو القانون، وليس باغلاق المراكز ووقف تزويد المواطنين بالخدمات وتحديدا في هذا الوضع الحساس".

واضاف: "ما حدث بأن كل عامل يعتقد بانه يستحق أكثر مما يتقاضاه ويطالب بتحسين ظروفه المعيشية وتقديم الامتيازات العمالية والوظيفية له، وما يمكن تحقيقه من ذلك يأتي بحسب الظروف الداخلية والخارجية التي تخضع لها الجمعية".

وأوضح خلال حديثه بأن الظروف الراهنة لا تحتمل انقطاع خدمة الاسعاف أو توقيفها، مقابل أي مطلب مهما كان مضمونه، خاصة بأن الراتب الأساسي للعامل لم يمس به بجانب ما يقدم له من العلاوات، فيما لم ينتقص من كونه كعاملا في جهاز الاسعاف والطوارئ على حد تعبير الغولة.

في ذات السياق، قال الغولة: "بناء على ما هو متبع لدى الهلال الاحمر لم يتم المساس بحقوق العمال الاسياسية لاسيما وأنهم يحصلون على رواتبهم، وبعلاوة بواقع 50%، وعلاوة المخاطرة بواقع 40%، وغلاء المعيشة بواقع 16.5%، بجانب العلاوات الاجتماعية والمواصلات".

واشار الى بأن ضباط الاسعاف يحصلون على اعلى الرواتب في الجمعية مقارنة بموظفين آخرين.

وأضاف : "لم نلغي درجات الترقية، حيث تمنح وفق تسلسل مدروس وكل 5 سنوات، فيما يحصل على استحقاق اداري ومالي بالظروف العادية".

" الخدمة متوقفة بعد 2:30"

وبحسب نظام العمل لدى جمعية الهلال الأحمر في شهر رمضان المبارك، فإن العمل يبدأ الساعة الثامنية ويتنهي الساعة 2:30 عصراً، فيما يستنثى من ذلك ضباط الاسعاف، فكيف ذلك وهم لا يحصلون على حقوقهم وعلى حد أقوال النقابة.

قال الغولة : "البارحة تم توقيف الخدمة، ويستثنى من ذلك ضباط الاسعاف، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب عليه من حقوق، لاسيما وأن هذا الشهر لم يمر علينا لأول مرة، حيث كانوا يعملون في اشهر رمضان لما بعد الساعة 2:30 ويتم احتساب تلك الساعات الإضافية لهم، فيما كانو يجدون ذاك الاحتساب غير عادل لهم".

واستكمل قوله : " كانو يجدون ذاك الاحتساب غير عادل لهم، ومن حقهم المطالبة به وتحسينه، وفي حال لم يجدوه عادلا فإن أمامهم الحوار والقانون وهو من يأتي لهم بحقوقهم، ولكن ما يحدث الان مبالغ به وبما يحوم من شكوك حول عدم منحهم تلك الحقوق، وعدم ابتزاز المواطن بهذه الطريقة، وتعريض حياتهم للخطر مقابل الحصول على مطلب وظيفي".

ماذا عن ملف التقاعد؟

القضايا عالقة منذ عام، وملف التقاعد كان من ابرزها، حيث طالب ضباط الاسعاف بتحسين ظروفهم وتوفير أبسط حقوقهم من خلال المطالبة بتعديل قانون التقاعد المعمول به.. ولكن هل تم الاخذ بتلك المطالب والتفاهمات؟

وردا على ذلك قال الغولة "هي مطالب بسيطة، ويتم تحقيقها من خلال خطوات بسيطة ولا يتم من خلال وقف الخدمة".

وبالحديث عن قانون التقاعد، قال : " هذا الأمر لا يهم ضباط الاسعاف فقط وانما جمعية الهلال الأحمر ككل، ولكنها ليست قضية بيد الهلال، لاسيما وأن قانون التقاعد رقم (5) لعام 2007 يجري تطبيقه على جميع المؤسسات العامة وغير العامة، حيث يصرف في نهاية خدمة ما نسبته 2% عن كل سنة خدمة، وهذا مطبق على الجميع".

أضاف : "أي تحسين في ظروف القانون واجراء تعديل عليه يصدر من خلال هيئة التقاعد، وليس فقط من قبل الهلال الأحمر لاسيما وأننا التحقنا بقانون التقاعد في عام 2011، وتم صرف كافة مستحقات العاملين عن السنوات السابقة".

هل تمرون بأزمة مالية؟

وأوضح إبراهيم الغولة مدير عام الإسعاف في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بأن الجمعية تمر بأزمة مالية بفعل الأزمة التي حلت بالسلطة الفلسطيينة وبموظفي القطاع العام حيث تم تقليص الرواتب، وتخفيض عدد سيارات الاسعاف والدوريات ايضا.

فيما أشار بحديثه بأن جميعة الهلال الأحمر تعتمد بالدرجة الأولى بموازنتها على ما يقدم من دعم من قبل الصليب الأحمر الدولي، فيما تقدم السلطة الفلسطينية جزءا من تلك المساعدات والتي لا تغطي المصاريف "التشغيلية" على حد قول الغولة.

واضاف : "لا مجال للبناء إلا من خلال استدارج مشاريع خارجية وهذا ما نفعله، منذ عام 1996".

وبما يخص الدعم الحكومي، قال : " ما تقدمه السلطة من دعم ومنح هو لا يوجه فقط لجهاز الاسعاف والطوارئ، وقد تم تخفيض ذاك الدعم تباعا لما جرى من ازمة مالية، وبدفع ما نسبته 50% اسوة بما يصرف من رواتب للموظفين العمومين".

أضاف : " تم مراسلة رئيس الوزراء د.محمد اشتية في الايام الفائتة وننتظر الرد من أجل تجاوز الأزمة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني".

في ذات السياق، أكد الغولة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنذ بدء عمل جمعية الهلال الأحمر كانت تعمد على تغطية احتياجات الجهاز وبنسبة تتراوح ما بين (80-90%)، غير أن ما يقدم اليوم للجمعية هو 55% فقط من نسبة الموازنة المعتمدة سابقاً.

وعن الايرادات، قال " أما بخصوص الايرادات التي يتم جمعها من خدمة الاسعاف والطوارئ فهي رسوم رمزية، ولا تؤدي الغرض المطلوب في استدامة الخدمة، أو تعويض التالف من المستهلكات الطبية ومن سيارات الاسعاف التي ترهلت من كثرة الاستخدام، لاسيما وأن 70% منها قد بلغ عمرها 10 سنوات".

أضاف: "نحتاج إلى موازنة، لاسيما وأن كل سيارة اسعاف بحاجة إلى 75 ألف دولار".

وأكد في حديثه بأن ما جرى من تخفيض وتقليص لعدد سيارات الاسعاف والورديات هو من أجل تحقيق استدامة لسنوات، وقد تم ذلك بناءً على دراسة علمية منهجية، حيث تم ادخال نظام الكتروني جديد لادارة الاسعاف والطوارئ حيث يقوم بتزويدنا بتقارير علمية ودقيقة عن اماكن تواجد مركبات الاسعاف وانتشارها.

"سيارتي اسعاف في رام الله !"

"في فترة النهار لدينا أكثر من 5 مركبات اسعاف وتم تخفيض عددها في الوردية المسائية لتصل الى (3-4) مركبة، وتنتهي هذه الوردة الساعة الثانية عشرة ليلا، وتليها الوردية الليلة لتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا، وفي هذه الفترة تنتشر (2-3) سيارة اسعاف". هذا ما أكده الغولة في حديث "لشد حيلك يا وطن".

وفيما اشار بأن الدراسات الخاصة بتوزيع سيارات الاسعاف لدى المحافظات لم تكتمل بعد حيث تم العمل بها منذ بداية العام، وعليه يتم توزيع السيارات بحسب احتياجات كل منطقة.

قال : " قد يكون هناك بعض الاخفاقات في هذه المرحلة ولكن هذا لن يطول، حيث مع نهاية العام الحالي سوف تكتمل الصورة لدينا، وسيتم تحديد احتياجات كل محافظة من سيارات الاسعاف، وطواقمها".

" نظام إلكتروني .. الحل؟"

عمدت جمعية الهلال الأحمر على انشاء نظام إلكتروني مركزي لادارة الطوارئ في عام 2016، حيث بدء العمل به هذا العام، فهل سيشكل حلاً لقضية ضباط الاسعاف؟ لاسيما وأن العاملين قد وجدوا أنفسهم امام تقليص من حقوقهم بعد عدم الالتزام بالتفاهمات التي جرت عام 2013، حيث تم تحديد العلاوة والغيت فيما بعد لكي يعود الضابط لراتبه الاساسي.

قال الغولة : "كان التفاهم في تلك المرحلة قائم على توفير عدد اضافي من الورديات ويحوم حول (8) عمل كل شهر، وعليه فمنذ عام 2013 حتى 2019 تم تأمين (15-20) وردية عمل اضافي لكل ضابط اسعاف، غير أنه في عام 2019 ادخلنا النظام الإلكتروني، انخفضت الورديات (6-7) ورديات، وهي مرحلة مؤقتة".

أضاف : "بعد ذلك جلسنا للنقاش، وقلت دعونا نكمل المرحلة بضم كافة المحافظات الى نظام مركزي جديد لادارة الطوارئ، ومن ثم يتبين لدينا ما تبقى من عمل اضافي، فإن كان ما تبقى هو أقل من 8 ورديات يعاد التفاهم عليه من جديد كما جرى التفاهم في وقت سابق".