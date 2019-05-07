35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم مستوطنون، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وذلك في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 35 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وواصلت شرطة الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين الوافدين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.