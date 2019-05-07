الاحتلال يقضي بسجن الأسير سعود عليان 58 شهرًا

وطن: محكمة الاحتلال في القدس المحتلة تحكم صباح الثلاثاء، على الأسير المقدسي سعود محمود عليان (20 عامًا) بالسجن الفعلي لمده 58 شهرًا.

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن قاضي المحكمة أصدر حكمًا جائرًا بحق الأسير عليان من سكان حي اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بعدما أدانته بعدة تهم.

وكان الأسير عليان اعتقل بتاريخ 18/8/2017، وتنقل بين عدة سجون، ويقبع حاليًا في سجن "نفحة" الصحراوي، وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة وشهادة تجويد القرآن الكريم، كما خاض إضراب الكرامة الأخير.