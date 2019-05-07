أبطال أوروبا: ليفربول يبحث عن "المعجزة" أمام "المنتشي" برشلونة

رام الله - وطن: يحتاج ليفربول الإنجليزي لمعجزة حقيقية من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع، ولكن التاريخ يشير إلى أن المعجزات قد تتحقق أحياناً.

وخسر ليفربول بثلاثة أهداف دون رد على ملعب برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ويتحتم على الفريق أن يظهر بشكل مثالي على ملعب آنفيلد اليوم الثلاثاء من أجل كبح جماح برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل.

ولكن المهمة ربما تبدو للكثيرين مستحيلة، خاصة في ظل غياب الهداف المصري محمد صلاح إثر تعرضه لإصابة في الرأس خلال الفوز على نيوكاسل يونايتد وكذلك غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة.

ولكن ذكريات الموسم الماضي لازلت في الأذهان عندما فاز برشلونة على ضيفه روما 4-1 في ذهاب دور الثمانية، قبل أن يخسر إياباً في روما بثلاثة أهداف دون رد.

كما أن ليفربول عاش نفس التجربة ولكن بشكلها الإيجابي، عندما كان خاسرا بثلاثة أهداف دون رد أمام ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2005، ولكن المارد الإنجليزي انتفض ليفرض التعادل 3-3 قبل أن يحسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية ليتوج باللقب القاري.

وسيفتقد برشلونة، الذي فاز في آخر مباراتين له على ملعب أنفيلد، جهود المهاجم عثمان ديمبلي بسبب إصابة في أوتار الساق تعرض لها خلال المباراة أمام سلتا فيغو.

وقد يدفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة الذهاب، مع إشراك فيليب كوتينيو ضمن التشكيل الأساسي في مواجهة فريقه السابق.

لكن فالفيردي يمكنه أيضاً الدفع بسيرجيو روبرتو ضمن أربعة لاعبين في خط الوسط مع إشراك سواريز وميسي في المقدمة.