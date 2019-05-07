عمالقة أوروبا يطلبونه.. زيدان يضع زياش على رادار ريال مدريد

وطن: أصبح نجم فريق أياكس أمستردام حكيم زياش من أكثر اللاعبين المطلوبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتعددت التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة العديد من عمالقة الكرة الأوروبية في الظفر به، ومنها بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وليفربول، وآخرها ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مدرب الملكي زين الدين زيدان وضع زياش (26 عاما) ضمن اللاعبين الذين يتوقع أن يضمهم النادي في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يقودها بعد الموسم الكارثي لريال مدريد الذي تلقى عشر هزائم في الدوري الإسباني فقط، ولم يفز هذا الموسم سوى بكأس العالم للأندية فقط.

وتألق النجم المغربي هذا الموسم ضمن كتيبة أياكس الذي وضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابا بهدف نظيف على توتنهام الإنجليزي، وتخطى في طريقه ريال مدريد ثم يوفنتوس، كما فاز أمس الأحد بكأس هولندا.