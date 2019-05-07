الاحتلال يقرر إعادة ضخ الوقود لغزة بعد إيقافه بسبب العدوان

وطن: قررت سلطات الاحتلال، السماح بإدخال "المحروقات"، إلى قطاع غزة، بعد أن كانت أوقفت إدخالها قبل أيام، خلال العداون الاسرائيلي على القطاع.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قررت السماح بإدخال المحروقات بكافة أنواعها الى قطاع غزة، عن طريق معبر كرم ابو سالم، جنوب شرق القطاع، رغم إغلاقه حتى يوم الأحد المقبل".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية بدءا من مساء أمس وحتى يوم الأحد بسبب احتفال اسرائيل بعيد استقلالها.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر اثنين، تصعيدا عسكريا، شن خلاله جيش الاحتلال عدوانا عسكريا، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.