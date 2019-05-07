الاحتلال يفرج عن المستوطن قاتل عائشة الرابي

وطن: أمرت المحكمة "المركزية" للاحتلال في مدينة اللد، بالإفراج عن المستوطن المتهم بقتل الفلسطينية عائشة الرابي، وتخفيف الحكم إلى "الإقامة الجبرية" عليه.

ويتهم المستوطن الذي يشار إليه بالحرف "ص" بأنه ألقى حجارة على سيارة الرابي نهاية العام الماضي في منطقة نابلس مما أدى الى استشهادها.

والشهيدة عائشة هي أم لـ 8 أبناء، كانت على موعد قريب من حفل زفاف ابنتها سلام (24 عاما)، قبل أن يباغتها مستوطن بحجر اخترق الزجاج الأمامي للسيارة التي كانت تستقلها، واصابها في وجهها لتنزف حتى الموت قبل أن تصل إلى المستشفى.