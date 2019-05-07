كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، يوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء الموافق 5 أيار/مايو 2019.

وقالت الداخلية إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلة الرابعة من كشف (4/24).

ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما شددت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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