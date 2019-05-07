التربية تبحث توسيع مشروع الطاقة الشمسية في المدارس

وطن: بحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، مع المدير التنفيذي لشركة مصادر عازم بشارة آليات توسيع مشاريع الطاقة الشمسية في المدارس الحكومية.

وأكد عورتاني أهمية الطاقة المتجددة في الحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يتقاطع مع رؤية الوزارة في تعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة.

وأشار وزير التربية إلى استعداد الوزارة الدائم لإحداث نقلة نوعية تطال مكونات النظام التربوي، عبر تنفيذ عديد المشاريع التطويرية النوعية.

بدوره، لفت بشارة إلى أن "مصادر" تنفذ سلسلة من المشاريع والبرامج في مجالات الطاقة المتجددة، ويعتبر مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح المدارس الحكومية من المشاريع الواعدة في هذا القطاع، مباركاً للوزير عورتاني توليه حقيبة التربية والتعليم.