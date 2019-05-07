منظمة اسرائيلية تطالب باقتطاع جديد من ضرائب الفلسطينيين

وطن: طالبت مُنظمة اسرائيلية مؤخراً وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، ايليت شاكيد، بخصم جديد من أموال الضرائب التي تُجبيها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، خلاف الأموال التي تقتطعها بقيمة مُخصصات ذوي الأسرى والشهداء.

ويأتي طلب منظمة "لافي" الاسرائيلية ، بخصم الأموال المُخصصة لمُحامي الدفاع العامين عن الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينيّة لدى الاحتلال، في أعقاب كشف الوزيرة الاسرائيلية شاكيد عن ارتفاع حاد في تمويل التمثيل القضائي عن طريق الدفاع العام لمُعتقلين فلسطينيين من الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وكانت المنظمة قد حصلت على هذه المعلومات بناءً على طلب بموجب "حرية المعلومات" تقدّمت به لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، وتُشير المعطيات إلى أنّ تكاليف الدفاع العام في عام 2010 وصلت إلى (6730479) شيكل، وعام 2016 وصلت (7211624) شيكل، و2017 وصلت (7917917) شيكل، ويُضاف إلى هذه المعطيات تكلفة التمثيل القضائي عن مُعتقلين لبضعة أيام أو حتى تغيير المُمثّل القضائي.