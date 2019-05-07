عملية احتجاز رهائن قرب مدينة تولوز الفرنسية

وطن: احتجز رجل مسلح عدد من الأشخاص كرهائن، اليوم الثلاثاء، في متجر لبيع السجائر قرب مدينة تولوز الفرنسية، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحادث وقع في بلدة بلانياك في إقليم غارون العليا الفرنسية.

وأوضحت النيابة العامة في مدينة تولوز أن الرجل المسلح يحتجز أربعة رهائن، بعد ورود تقارير إعلامية عن احتجاز خمسة أشخاص من قبل الرجل المسلح.

فيما وجهت الشرطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنبيها بإجراء عملية أمنية في المنطقة، مطالبة مواطنين بالابتعاد عن المكان وعدم تجاوز الطوق الأمني حوله.