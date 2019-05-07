وزير الخارجية الإيراني: الحوثيون يقاتلون بأسلحة سعودية

وطن: نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اتهامات واشنطن والدول الحليفة لها لطهران بدعم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عسكريا ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، قال ظريف: "أنصار الله يقاتلون بأسلحة سلمتها السعودية إلى اليمن في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتهم إيران بدعم الحوثيين عسكريا "للتستر على حضورها في المنطقة وعلى الأعمال التي قامت بها وقد تعتبر جرائم حرب"، مؤكدا أن الدعم الإيراني للجماعة محض سياسي.

ويشهد اليمن، منذ العام 2014، نزاعا مسلحا بين حكومة هادي وجماعة "أنصار الله" التي تمكنت من بسط سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من مناطق البلاد.

(سبوتنيك)