الرئيس المكسيكي: نريد تعديل صيغة المساعدات الأميركية لدعم التنمية بدل الأمن

وطن: أعلن الرئيس المكسيكي اليساري، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والمعروف باسم "أملو" الأحرف الأولى من اسمه، رفضه الصيغة الحالية للمساعدات الأميركية التي تصب في الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على الحدود من عصابات المخدرات المكسيكية.

وقال"أملو" إن بلاده تريد تعديل "مبادرة مريدا"، وهو برنامج مساعدات أميركية أُطلق عام 2008، وحصلت بموجبه المكسيك حتى الآن، على 1.6 مليار دولار، وأغلبها في شكل تمويل لجهود مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون وبرامج أمن الحدود.

وأوضح لوبيز أوبرادور أن المكسيكيين "لا يريدون مساعدة من أجل استخدام القوة، نريد مساعدة للتنمية".

وأضاف الرئيس أن إدارته تتفاوض مع المسؤولين الأميركيين لإعادة توجيه المساعدات نحو تطوير فرص العمل في جنوب المكسيك وأميركا الوسطى حتى لا يضطر الناس إلى الهجرة.

ويعتبر أملو أول رئيس يساري لـ المكسيك ابتدأ من 01 ديسمبر 2018.