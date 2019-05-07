حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن

وطن: أكدت حركة حماس ، مساء يوم الثلاثاء، أن جولة التصعيد الأخيرة "أثبتت فيها المقاومة أنها درع الشعب"، موضحة أنها "رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن ".

وذكر حازم قاسم المتحدث باسم حماس في تصريحٍ صحفي أن ذلك يأتي من خلال استثمار عوامل القوة في الحركة الوطنية الفلسطينية، القادرة على فرض إرادتها على الأطراف المختلفة.

وقال قاسم إن الاستناد إلى الفعل المقاوم العسكري والجماهيري، باستطاعته الضغط على كل الأطراف التي تحاول الانتقاص من حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.

وبين أن جولة التصعيد الأخيرة ضاعفت حالة الوحدة الميدانية والسياسية في تأثير الفعل المقاوم، ومنعت الاحتلال من أي محاولة للتأثير في الموقف الداخلي.

وشدد قاسم على أن قضيتنا أمام تحديات كبيرة، يلزم المزاوجة بين عوامل القوة التي تجسدت في الجولة الأخيرة.