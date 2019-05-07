المال القطري للسلطة الفلسطينية.. نحن وداعش وأمريكا نشرب من ذات البئر؟!

وطن: أشاد رئيس الوزراء محمد أشتية، بالدعم المالي القطري للسلطة الفلسطينية، الذي هو إذا ما حللنا فحواه، فإن معظمه (300 مليون دولار) يأتي على شكل قروض، وفقط الـ 50 مليون يأتي على شكل منحة موجهة للسلطة.

الدعم المالي القطري، جاء بعد خمس سنوات من القطيعة المالية بين السلطة ودولة قطر، التي طالما اعتبرت السلطة أموالها بأنها الضامن للانقسام الفلسطيني. وهو ما أكده قبل الانتخابات الأخيرة، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصف المال القطري الموجّه إلى قطاع غزة، بأنه "جزء من استراتيجية أوسع لإبقاء الفلسطينيين منقسمين".

ولكن فيما يبدو، أن استراتيجية نتنياهو "الواسعة" والتي تحدّث عنها قبل الانتخابات، شملت أيضاً السلطة الفلسطينية، بعدما اضطرت الأخيرة، بعد اقتطاع أموال المقاصة، للجوء إلى قطر، وهو ما أكده لوطن، المحلل السياسي الفلسطيني، خليل شاهين، الذي قال إن التنسيق المالي بين قطر وإسرائيل جاء باعتراف السفير القطري، محمد العمادي، شخصيًا. كما وسبق لأمير قطر الحالي، تميم بن حمد، أن أكد في سبتمبر 2014، أن الأمريكان طلبوا من والده الذي كان أميرا لقطر قبل عشر سنوات التحدث لحركة حماس من أجل حملها على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية "التشريعية".

تلك الشواهد جميعها تثبت أن الدور القطري غير منفصل عما يفكر به صانعو السياسات العدائية في كلٍ من واشنطن وتل أبيب، هل نتذكر ما كشف عنه المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) الجنرال ديفد بترايوس، بأن قطر استضافت قادة حركة حماس في الدوحة، بناءً على طلب أمريكي. وهو التصريح الذي نشرته قناة "الجزيرة" بفخر!!

فكل ما سبق، يثبت أن خطوة السلطة الفلسطينية الأخيرة باللجوء إلى المال القطري، من أجل الالتفاف على الضغوطات الأمريكية-الإسرائيلية، بتنفيذ صفقة القرن، يظل محض مغامرة غير محسوبة، خاصة مع تأكيد الرئيس عباس في قمة تونس الأخيرة، من أن هدف إسرائيل من احتجاز أموالنا وقبلها قيام الولايات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، هو إجبارنا على "الاستسلام" والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، فهل الذهاب إلى قطر يعتبر تحايلاً على الضغوطات الأمريكية؟! بعدما ثبت مدى التنسيق القطري-الأمريكي-الإسرائيلي فيما يخص الشأن الفلسطيني والتآمر على القضية، ابتداءً من احتواء حركة حماس بأوامر من السي آي إيه، لتدجينها سياسيًا. وليس انتهاءً بتصريحات نتنياهو التي أكد فيها أهمية المال القطري كاستراتيجية إسرائيلية تخدُم الانقسام.

فهل تورطت السلطة -دون علمها- في طلب مال قطري، بحيث أغلقت دولة الاحتلال وأمريكا أمامها جميع المنافذ، باستثناء الباب القطري، الذي ظلّ مفتوحاً لتسديد ما لا تريد إسرائيل تسديده من الأموال المقتطعة؟!

المال القطري، الذي ثبت منذ بداية ما يمسى بـ"الربيع العربي" أنه مال سياسي في الأساس، دمر مجتمعات عربية، وهدمَ الدول الجمهورية، بعدما تم تسليم الحراكات الشعبية المطالبة بالحرية لجماعات الإسلام السياسي والجهادي، مرات من خلال دعم التنظيمات الإرهابية كداعش والنصرة في سوريا، أو بالاستعانة بحلف الناتو كما حدث في ليبيا، وذلك باعتراف مستشار الأمير القطري عزمي بشارة.

ويأتي في سياق أخطر تفاصيل الدعم المالي القطري، ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتية، من موافقة السلطة على إدخال 180 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى غزة، تديرها "مؤسسة قطر الخيرية"، تلك المؤسسة التي وضعتها الحكومة السورية على قوائم الإرهاب، بسبب الدور الذي لعبته في تفكيك سوريا، بدعم أشد التنظيمات المتطرفة فيها (النصرة وداعش) بالمال والسلاح، تحت مسميات إنسانية.

فخطورة اعتبار المال القطري، جزءًا من الحل الفلسطيني وعاملاً من عوامل الصمود، يعتبر محض خيال، نظراً لخطورة ذلك المال سياساً، وأيضاً فكريًا، فنحن اليوم وداعش ونتنياهو وترامب والناتو نشرب من ذات البئر القطري.

إلّا إذا كنا نعتبر أن مقاومة أمريكا تتم باللجوء إلى أحد أهم حلفائها في المنطقة، قطر، التي وسعت بداية هذا العام قاعدة "العديد" الأمريكية في الدوحة، من مالها الخاص بتكلفة 108 مليار دولار، تلك القاعدة التي تتخذها القوات الأمريكية كموطئ قدم أساسي لها في تنفيذ العمليات العسكرية والاستخبارتية في المنطقة العربية وكانت باكورة عملياتها احتلال العراق وتدميره..

سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يشارك في حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة قاعدة العديد الجوية#قطر #امريكا pic.twitter.com/ZdnwBNS3uT — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) July 24, 2018

فهل نشرب نحن وداعش وأمركيا والناتو من ذات بئر الغاز القطري!