آلاف المواطنين يؤدون "العشاء" و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى

وطن: أدى آلاف المواطنين، الليلة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، فيما شهدت القدس القديمة حركة نشطة بفعل توافد المواطنين على الأقصى.

وأفاد شهود عيان، بأن المصلين انتشروا في مُصليات وباحات ولواوين المسجد، في الوقت الذي بدت فيه اللجان العاملة في المسجد بكامل جهوزيتها لتوفير الراحة للمصلين.

وكان مئات المصلين تناولوا وجبات الإفطار في باحات الأقصى المبارك، في حين شهدت المحال التجارية في محيط بوابات المسجد الرئيسة حركة تسوق نشطة.