ليفربول يكتب التاريخ على أنقاض برشلونة

وطن: حقق فريق ليفربول الإنجليزي رقمًا تاريخيًا عقب تأهله على حساب برشلونة الإسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء.

ونجح ليفربول في التغلب على برشلونة برباعية نظيفة على ملعب "أنفيلد"، بعد الخسارة ذهابًا في "كامب نو" بثلاثية دون مقابل.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليفربول بات أول فريق في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا يصل إلى النهائي بعد الخسارة ذهابًا في نصف النهائي بـ 3 أهداف على الأقل.

وينتظر ليفربول المتأهل من أياكس الهولندي، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي لمواجهته في المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد يوم الأول من يونيو المقبل.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هناك 3 فرق فقط خرجت من الأدوار الإقصائية للبطولة بعد الفوز ذهابًا بفارق 3 أهداف.

وأفادت الشبكة بأن برشلونة تعرض للإقصاء بهذه الطريقة مرتين، بعدما ودع البطولة من ربع النهائي في الموسم المنصرم، رغم فوزه ذهابًا على روما الإيطالي برباعية لهدف، قبل الخسارة إيابًا بثلاثية نظيفة.

كما أبرزت شبكة "سكواكا" للإحصائيات فشل لويس سواريز مهاجم برشلونة في هز شباك المنافسين في عقر دارهم بدوري الأبطال في آخر 18 زيارة خارجية.

وأشارت أيضًا إلى تلقى "البارسا" أثقل هزيمة على مدار تاريخه في دوري الأبطال، بالتساوي مع هزائمه السابقة في 4 مناسبات.

وسبق للفريق الكتالوني السقوط بذات النتيجة أمام ميلان الإيطالي عام 1994، ودينامو كييف الأوكراني في 1997، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي عامي 2013، و2017 على التوالي.