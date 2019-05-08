الاحتلال يعتقل طفلا وشابًا ويزعم مصادرة أسلحة من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، طفلا وشابا، واعتدت على عائلة في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء ثابت محمود النجار من بلدة يطا، عقب استدعائه لمقابلة مخابراتها في ما يسمى مركز تحقيق "عصيون"، كما اعتقلت الطفل زكريا فايق جميل نصار (15 عاما) من مخيم الفوار اثناء عبوره مفترق الفوار جنوب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة أبو اسعيفان مطرية في واد الحصين قرب ما تسمى مستوطنة "كريات اربع" بمدينة الخليل، واعتدت بالضرب على العائلة أثناء تفتيش المنزل، ما تسبب بإصابة بعضهم برضوض وكدمات، كما منعت الناشط جمال ابو اسعيفان من تصوير وتوثيق اعتداءات الجنود، واحتجزت افراد العائلة الذين يزيد عددهم عن 50 نفرا داخل غرفة واحدة لما يزيد عن ساعتين.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في حي جبل الرحمة بمدينة الخليل، وفتشتها.

وزعم جيش الاحتلال العثور على أسلحة من طراز M16.