استجابة متزايدة لدعوات مقاطعة "يوروفيجن" في دولة الاحتلال

وطن- وكالات: قالت "حملة التضامن مع فلسطين"، إن 136 ألف شخص وقعوا على عريضة تطالب بمقاطعة مسابقة "يوروفيجن 2019" المقامة في دولة الاحتلال هذا العام.

وقالت الحملة إن عددا من الشركات بدأت بالاستجابة وسحب دعمها لهذه النسخة من المسابقة، مثل "اتحاد إذاعات أوروبا".

وكانت فرقة موسيقية بريطانية أعلنت مقاطعة نسخة هذا العام من "يوروفيجن".

وقالت فرقة "تاتس" على صفحتها على "تويتر": "دعينا للمشاركة في يوروفيجن لهذا العام، لكنه يقام في إسرائيل، وجوابنا هو لا".

ونتطلق الفعالية الفنية في دولة الاحتلال في شهر أيار/ مايو الجاري، وسط دعوات واسعة لمقاطعة من فنانين ومنظمات مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

في وقت سابق من العام الماضي، رفضت الممثلة الأمريكية من أصل إسرائيلي، ناتالي بورتمان، حضور حفل في دولة الاحتلال لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار بسبب الأحداث "المؤلمة" هناك.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت المؤسسة المانحة لجائزة جينسيس نقلا عن ممثل لبورتمان إن "الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة في إسرائيل أزعجتها بشدة ولا تشعر بالراحة للمشاركة في أي مناسبات عامة هناك".