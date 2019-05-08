حصل في بيت لحم.. سرق أموالا من كنيسة واشترى بها مركبة ودراجات غير قانونية!!

رام الله- وطن: أقدم شخص على سرقة مبلغ مالي كبير من داخل كنيسه في بيت لحم وقام بتسليم جزء كبير منه لصديقه لشراء مركبة حديثه له بينما يقوم هو بشراء دراجات نارية غير قانونية وهواتف نقالة وملابس وتوزيع جزء من المبلغ على اقاربه.

وفي تفاصيل الجريمة يقول المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الجريمة وقعت داخل الكنيسة المعمدانية الاولى في بيت لحم منذ عدة ايام والشرطة علمت بها مساء امس عندما حضر راعي الكنيسة لادارة المباحث العامة بشرطة محافظة بيت لحم وابلغ عن تعرض الكنيسة لسرقة مبلغ مالي يقدر ب 350 الف شيكل وتحركت قوة من المباحث العامة وفريق الادلة الجنائية للمكان وباشرت باجراءات المتابعة و البحث والتحري في الجريمة والتي ادت للاشتباه باحد العاملين في الكنيسة تم احضاره لمديرية الشرطة ، وبسماع اقواله من قبل ضباط المباحث أفاد بقيامه بسرقة المبلغ وأنه سلم جزء كبير منه يقدر ب 100 الف شيكل لصديقه والذي احضرته المباحث هو الاخر وبسؤاله عن المبلغ افاد بانه سلمه لوالده ووالدته واعلمهما بانه مسروق ورغم ذلك قاما بدفعه كجزء من ثمن مركبة من نوع جيب وقامت الشرطة باحضارهما وافادا باستلامهما المبلغ .

واضاف ارزيقات بأن المشتبه به افاد ايضا بانه قام بشراء " تراكترون " و7 دراجات نارية غير قانونية وهواتف نقالة حديثه ومشتريات اخرى كما قام بتوزيع جزء من المبلغ على اقربائه.

واضاف ارزيقات بأن الشرطة ضبطت الجيب والدراجات والهواتف النقالة وجزء من المبلغ واوقفت المشتبه به الرئيسي وشقيقه وصديقه ووالده لحين عرضهم على النيابة العامة.