لأول مرة منذ النكبة.. السفارة الأميركية ستحتفل بعيد استقلال بلادها في القدس

وطن: أفادت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، بأن السفارة الأميركية ستحتفل بعيد استقلال بلادها بتاريخ 4 يوليو/تموز في القدس، وذلك لأول مرة منذ نكبة فلسطين عام 1948.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن "السفارة الأميركية رفضت إعطاء تعقيب لها حول الموضوع، لكن عددا من المسؤولين الإسرائيليين الذين جرى التنسيق مع مكاتبهم أكدوا أن هذه هي الخطة الأميركية".

يذكر أن الاحتفالات بيوم استقلال الولايات المتحدة أُجريت في الماضي بمنزل السفير الأميركي في مدينة "هرتسليا".

وذكرت الصحيفة المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انه في الاحتفال الذي جرى العام الماضي بمكان مغلق بالقرب من مطار "بن غوريون" (الّلد) عرض هو وآخرون إقامة الحدث العام المقبل في مدينة القدس، وهذا ما يجري الآن.