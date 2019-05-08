رئيس هيئة شؤون الأسرى لـوطن: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات مستمرة خلال شهر رمضان

وطن: تتواصل انتهاكات الاحتلال وإجراءاته بالتضييق على الأسرى والأسيرات في شهر رمضان المبارك، وبدأ ذلك من خلال اقتحامات الغرف في سجن عسقلان، خاصة الغرفة رقم (2)، وفرض قائمة من العقوبات على المعتقلين.

وأشار اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، إلى منع المعتقلين من أداء الصلاة الجماعية، أو إقامة حلقات تثقيف دينية، خلال شهر رمضان.

وفي سياق متصل، تحدث أبو بكر عن الشكاوي المقدمة من الأسرى والأسيرات فيما يتعلق بالتنقل عبر البوسطة، وقال: "الأسرى يقضون على الأقل 7 ساعات في البوسطة، خلال رحلة التنقل من السجن إلى المحكمة أو المستشفى وبالعكس"، واصفاً إياها بالفترة الزمنية الطويلة، وأشار خلال حديثه إلى أن بعض الأسيرات المرضى رفضن الذهاب إلى المستشفى خوفاً من التنقل عبر البوسطة.

وقال اللواء أبو بكر: "إن انتهاكات الاحتلال لم تتوقف وهي مستمرة خلال شهر رمضان المبارك وقبله وبعده، وفي ظل استمرارها علينا فضح تلك الانتهاكات بحق الأسرى".

وفي هذا السياق أشار إلى سلسلة الاجتماعات الداخلية واللقاءات الخارجية التي أجريت خلال شهر نيسان الماضي للعام الحالي 2019 بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان لكل عام، على مستوى الدول العربية ودول الإقليم ودول أوروبا، والتي لاقت حضوراً واهتماماً على مستوى العالم، حيث قدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلالها أوراقاً مختلفة حول الأسرى المرضى والأسرى الأطفال، وأوضاع الأسيرات داخل سجون الاحتلال.

وفي نهاية اللقاء أكد أبو بكر طرح قضية أموال المقاصة والاقتطاع من أموال العائد الضريبي، بهدف التضييق على عائلات الأسرى للنقاش في الاجتماعات واللقاءات الأخيرة، وتلقت الهيئة وعوداً دولية بمتابعة القضية.

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