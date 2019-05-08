بنك القدس يطلق الحملة الترويجية لخدمة "الويسترن يونيون"

وطن: قام بنك القدس بإطلاق الحملة الترويجية لخدمة الحوالات النقدية الويسترن يونيون تحت عنوان "الفرحة فرحتين 500$ كل يومين" وتشمل الحملة كافة حوالات ويسترن يونيون ( الصادرة والواردة ) والتي يتم تنفيذها من خلال شبكة فروع البنك ووكلائه الفرعيين.

انطلقت الحملة مع بداية شهر رمضان المبارك و تستمر حتى نهايته، بحيث سيتم السحب على جميع حوالات ويسترن يونيون الصادرة والواردة كل يومين ليحصل الفائز على جائزة حساب توفير بقيمة 500$ على أن يتم الإعلان عن الفائزين نهاية الشهر الكريم.

وتأتي حملة الجوائز الخاصة بحوالات الويسترن يونيون انطلاقاً من حرص بنك القدس على تشجيع مستخدمي خدمة الويسترن يونيون سواء من عملاء البنك أو غير العملاء لزيادة عدد الحوالات التي يتم ارسالها أو استلامها من خلال شبكة فروع البنك ووكلائه الفرعيين أملا بالفوز بالجوائز التي يوزعها البنك على الفائزين بالسحوبات الخاصة بهذه الحملة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك القدس يمتلك أكبر شبكة وكلاء فرعيين لحولات ويسترن يونيون في فلسطين وكما يبلغ عدد شبكة فروعه 40 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة أنحاء الوطن.