الأسير عباس السيد يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

وطن: أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الأسير عباس محمد مصطفى السيد (52) عاماً، من مدينة طولكرم انهى عامه السابع عشر ودخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

واوضح المركز في تصريح صحفي ان الأسير السيد اعتقل بتاريخ 8/5/2002 بعد مطاردة استمرت 8 شهور، تعرض خلالها لعدة محاولات اغتيال من الاحتلال، حيث اعتقل من احد المنازل التي كان يتحصن بها بعد اقتحام موسع لمدينة طولكرم، وقد سلم نفسه طوعاً؛ بعد ان هدد الاحتلال بقصف المنزل بقذائف المدفعية ، وذلك خشية على أرواح أهل البيت الذي احتمى به.

واضاف أسرى فلسطين بان الأسير السيد تعرض لتحقيق قاسٍ جدا لمدة 5 أشهر استخدم فيها الاحتلال كل اشكال التعذيب بحقه، لتصدر محاكم الاحتلال حكما بحقه بالسجن المؤبد 35 مرة اضافة الى 50 عام .

واشار أسرى فلسطين الى ان الأسير السيد تعرض خلال فترة اعتقاله الى العديد من اشكال التضييق والتنكيل سواء بعزله لسنوت طويله، او الحرمان من الزيارات ، وخاصة لزوجته الممنوعة امنياً، والتنقلات المستمرة وفى احدى المرات في شهر مارس من العام 2012 تعرض لمحاولة قتل على أيدى السجانين الذين اقتحموا زنزانته وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بشكل همجي في المناطق العلوية ، حيث اصيب حينها بجراح واغمى عليه ونقل الى المستشفى.

وكان تعرض الأسير عباس السيد الى اجراء عقابي مؤخراً خلال شهر ابريل الماضي بعد اجراء مكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس " إسماعيل هنية" من داخل السجن، وذلك بحضور مبعوث الأمم المتحدة، "نيكولاي ملادينوف" الذى استمع الى ظروف الأسرى القاسية التي دفعتهم لخوض الاضراب الشهر الماضي، والذى استطاع الأسرى تحقيق انتصار جديد على الاحتلال بالموافقة على غالبية مطالبهم وفى مقدمتها تركيب هواتف عمومية داخل السجون لتواصل الاسرى مع ذويهم.