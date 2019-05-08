جدار إسمنتي على حدود غزة للتصدي لصواريخ "كورنيت"

وطن: بدأ جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء ببناء جدار إسمنتي في منطقة "إيرز" شمال قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن جيش الاحتلال شرع بإقامة الجدار الخرساني المضاد للدروع في منطقة "إيرز" في أعقاب حادث إطلاق صاروخ موجه على مركبة تابعة للجيش خلال التصعيد الأخير مع القطاع.

وكشفت "القناة 13" العبرية، أمس الثلاثاء، أن جيش الاحتلال بدأ بإنشاء جدار خرساني على حدود غزة من أجل سد المناطق المكشوفة.

وأضافت القناة أن الجدار الخرساني الجديد سيكون بارتفاع مترين وبطول 600 متر، ويستهدف المناطق المكشوفة على حدود القطاع بعد استهداف مركبة قبل يومين بصاروخ مضاد.