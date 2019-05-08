الموساد نقل للولايات المتحدة معلومات تحريضية ضد إيران

وطن: ذكرت وسائل إعلامية أمريكية، الأربعاء، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) نقل معلومات لواشنطن عن نية إيران شن هجمات ضد القوات الأميركية.

وبحسب ما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، نقلاً عن مصادر في دولة الاحتلال، فإن اعتبارات تتعلق بإيران دفعت إلى وقف العملية العسكرية في قطاع غزة، وأن تلك الاعتبارات "لا يمكن الكشف عنها" في الوقت الراهن.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال الأحد إن واشنطن سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران.